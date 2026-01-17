Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че ЕС е "много твърд в защитата на международното право", в отговор на въпрос за новите заплахи за мита от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп. Коща добави, че координира отговора на ЕС по този въпрос, предаде БТА.

"Това, което можем да кажем, е, че Европейският съюз винаги ще бъде твърд в защитата на международното право, където и да е то, което, разбира се, започва на територията на държавите членки на Европейския съюз“, заяви Коща на пресконференция след подписването на споразумение за свободна търговия между ЕС и Меркосур и веднага след обещанието на Тръмп да наложи мита на европейските съюзници за противопоставянето им на желанието му да придобие Гренландия.

"Засега координирам съвместен отговор от държавите членки на Европейския съюз по този въпрос", посочи Коща.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че заплахата на Тръмп е неприемлива.

"Никакви заплахи или сплашвания няма да ни повлияят, нито за Украйна, нито за Гренландия, нито където и да е по света, когато се сблъскваме с такива ситуации", написа Макрон в Х.

"Заплахите с мита са неприемливи и нямат място в този контекст. Европейците ще отговорят на тях по единен и координиран начин, ако бъдат потвърдени", пише Макрон.

„Няма да се оставим да бъдем сплашвани“, заяви шведският премиер Улф Кристершон, цитиран от БГНЕС. Той подчерта, че „само Дания и Гренландия решават въпросите, които ги засягат“.

„Винаги ще защитавам своята страна и нашите съюзници“, допълни шведският премиер, като определи темата като „европейски въпрос“.

Кристершон посочи още, че Швеция води интензивни разговори с други държави от ЕС, както и с Норвегия и Великобритания, с цел изработване на общ отговор.

