Споразумението с Меркосур беше подписано на церемония в Парагвай. Европейския съюз и държавите от Южна Америка преговаряха 25 години, за да достигнат до сегашната версия на големия договор. И двете страни нарекоха търговския пакт "исторически".

Той създава една от най-големите зони за свободна търговия в света. Не всички обаче са съгласни. В Европа - Франция, Полша, Унгария и Австрия бяха сред държавите, които са против. Те смятат, че преговорите са водени в друга епоха и споразумението е остаряло. В редица страни имаше протести на фермери. Те се опасяват че вносът на евтини южноамерикански продукти ще удари целия земеделски сектор в Европа.

Зърнопроизводител: Споразумение с държавите от Меркосур ще вкара опасни култури в ЕС

Европейският парламент още не е гласувал споразумението. Прогнозите са, че ще има оспорвана битка между привърженици и противници.

