"Алианс за права и свободи" осъди предложението на ПП "Възраждане" за ограничаване на броя на избирателните секции в страни извън Европейския съюз до максимум 20. Според тях това е поредният опит за нарушаване на основни граждански и политически права на българите, живеещи зад граница. От политическата група посочиха, че това ограничение противоречи на Конституцията на Република България и принципа на равнопоставеност на гражданите в демократичния изборен процес.

В позиция от АПС подчертаха, че това е част от нарастващата тенденция за дискриминация и изолация на българските граждани, които живеят и работят извън пределите на Европейския съюз. Партията отбеляза, че предложението за ограничаване на гласуването в чужбина е не само нелогично, но и политически неприемливо, особено след като получава подкрепа от партии като ГЕРБ, БСП и ИТН, които по време на своето управление предизвикаха сериозни граждански протести в страната.

"Тези партии продължават да пренебрегват демократичните права на гражданите, много от които живеят и работят извън България. Ограничаването на правото на глас на българите зад граница е не само недемократично, но и вредно за имиджа на България на международната сцена", заявиха в позициатя си.

От АПС призоваха представителите на политическите партии в 51-ото Народно събрание и членовете на Комисията по правни въпроси да отхвърлят всички опити за ограничаване на избирателните права на българските граждани в чужбина. Те настояха за осигуряване на равнопоставен достъп до гласуване за всички граждани, независимо от тяхната географска локация.

"Свободният вот е основата на демокрацията. Който го ограничава, подкопава самата държава", се пише още в позицията.

