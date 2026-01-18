И двамата са проправяли път за България във външната политика на държавата в години, в които Нато и ЕС бяха нещо, към което се стремяхме. В ефира на „На фокус” гостуваха бившият министър на европейските въпроси Гергана Паси и бившият външен министър Соломон Паси.

„Битката в световен мащаб не е просто за конкретни ресурси или територии, а между демокрацията и авторитаризма. Историята ни е научила, че когато демокрацията е заплашена, трябва да заемем страната на доброто. Моралният избор е лесен, когато се изправяме срещу режими, които не зачитат правата на човека“, заяви Соломон Паси. Според него, ключовата борба на нашето време е между демократични и недемократични режими, като победата на демокрацията е от съществено значение за бъдещето на човечеството.

Соломон Паси акцентира и на трансформацията на глобалния ред. „Новият световен ред, както го знаем, беше формиран след Втората световна война и съществуваше с доминиране на Запада. Днес светът се променя и Европа става все по-уязвима на фона на новите глобални реалности“, подчерта бившият външен министър.

Паси: И с Шенген, и с еврозоната закъсняхме. Няма нито минута повече за бавене

Гергана Паси сподели своето мнение за ролята на България в този променящ се свят. Според нея макар страната ни да не може да играе решаваща роля в глобалната геополитика, тя може да има силен и чут глас, ако подреди вътрешните си проблеми и започне да развива политики, които са пример за останалия свят. „Държави като България могат да бъдат силни само когато вътрешните им работи са стабилни. Важно е да разберем, че не можем да променяме глобалните процеси сами, но можем да участваме в тях с полезни инициативи“, заяви Гергана Паси.

Двамата бивши министри обсъдиха и ситуацията в Иран, САЩ и Близкия изток. Соломон Паси коментира, че с падането на страха от авторитарните режими в региона, като например в Иран, нараства шансът за промени. „Смелите хора по улиците на Иран показват, че дори един от най-строгите режими е уязвим. Това е знак за промяна“, каза той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова