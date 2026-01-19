България няма нужда от въвеждането на каквито и да било ценови тавани. Нямаше такава нужда дори в най-тежките пандемични моменти. Няма и в момента. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS иконономистът от Института за пазарна икономика по отношение на приетия на първо четене т.нар. закон "Антиспекула", който урежда ценови тавани на основни групи стоки и услуги.

"Не, разбира се. И никога не е имала, дори в най-бурната пандемия, когато се родиха тези идеи. Те са популистка дъвка, но интересното е, че ще се намерим в две парадигми - от едната страна е Законът за еврото, в който има регулации, и този нов закон. Това ще обърка търговците - кой закон да следват. Става хаотична плетеница от правила, в които и правоприлагащите органи няма да се справят", заяви Николов.

По думите му е прекалено рано да говорим за това как еврозоната се е отразила на инфлацията и е добре да изчакаме официалните данни от националната статистика: "Първо - говорим за спекулации. На няколко дни сме от обявяването на данните за инфлацията от началото на годината и тогава ще разберем дали е имало инфлация или не. За мен това са свръхмедийно увеличени анекдоти. Няма как няколко истории да са реално отражение на цялата икономика".

На въпрос - защо при нас това е лошо, при положение, че същото направи и Хърватия, икономистът отговори: "Хърватия направи същото за много кратко време и видяхме недъзите. Но там приемането на еврото съвпадна с началото на войната в Украйна. Просто съвпаднаха много фактори. Там обаче също имаше дефицит на стоки, благодарение на таваните на цените, особено що се отнася до горивата".

През миналата седмица на първо четене беше прието да има държавен контрол на цените на основни хранителни стоки, лекарства, горива, банкови такси и услугите на мобилните оператори в периода от август 2025 г. до края на 2026 г. Това е проект, писан през лятото на миналата година от Мая Манолова - безумно остарял и неадекватен на обстановката, но припознат сега от БСП, част от депутатите на МЕЧ и "Величие".

Толкова е стар, че дори в него се регламентира нов начин за увеличение на минималната работна заплата, пенсиите и социалните плащания от началото на 2026 г. Текстовете са не по-различни от редовно заподозрените: основни храни, лекарства, горива, мобилни услуги - с таван на цените. Замразяват се банкови такси, не могат да се въвеждат нови, всички цени и такси на регулираните стоки и услуги трябва да се върнат на нивата им от 1 януари 2025 г. За хранителните стоки в големите търговски вериги освен таван на цените, се въвежда и 10% таван на търговската надценка.

Кои са регулираните хранителни стоки и какви ще са максималните им цени, ще реши Министерският съвет, който трябва да актуализира списъка на всеки три месеца. А на всеки две седмици ще определя максимални цени за горивата.

БНБ ще следи дали банките не вдигат таксите си над средните нива от началото на 2025 г., а Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е другият контролен орган за цените на лекарствата.

Да припомним обаче до какво водят таваните на цените в пазарната икономика, според икономическата теория: 1. Създаване на дефицити. 2. Намаляване на качеството на продуктите. 3. Черни пазари и неефективно разпределение. 4. Негативни ефекти в дългосрочен план върху инфлацията и инвестициите.

Цената сама по себе си пък не е едно число, което някой чорбаджия-изедник е праснал на своята стока. Тя е паричният израз на стойността, която хората са готови да платят за дадена стока, услуга или ресурс в даден момент и на даден пазар. Тя не е просто „колко струва нещо“, а изключително важен сигнал и механизъм за координация в цялата икономика. Координация, която нашите депутати от много време опитват да разбият.