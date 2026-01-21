САМО ПРЕД NOVA
Весела Димитрова разказва за предизвикатествата пред момичетата, но и за щастието да работи с тях
Нови цели, композиции и поглед към 2026 година, в която ансамбълът ни по художествена гимнастика трябва да започне да печели. В интервю за NOVA старши треньорът Весела Димитрова разказва за пътя, който момичетата ни ще извървят, за предизвикателствата, но и за щастието да работи с 9 равностойни гимнастички.
„Вече сме направили новите съчетания с ясната идея, че през тази година трябва да печелим. Това е една от основните ни цели. 2026-а е годината, в която се завоюват първите квоти за Олимпийските игри”, каза Димитрова.
Равносметката на едно "златно момиче": Каква беше за Стилияна Николова 2025 година
Тя отчете и резултатите за миналата година, която не беше особено успешна за спортистките ни. „Те са свикнали както с победи, така и със загуби. Не може винаги да бъдат на върха. Една нелепа грешка ги лиши от медалите, бих казала - дори от първото място на Световното първенство”, изтъкна Димитрова.
По отношение на състава на ансамбъла ни старши треньорът заяви, че той все още не е уточнен. Причината – тя разполага с 9 равностойни гимнастички, от които е доволна. „Всички имат потенциал да бъдат в петицата. От тях самите зависи коя ще намери място в крайния състав”, категорична е тя.
Бронз за гимнастичките ни на финала с пет ленти на Световната чалъндж купа
Най-важните състезания за годината и големите цели пред ансамбъла са Европейското първенство във Варна и Световният шампионат във Франкфурт. Именно в Германия ще бъдат разпределени и първите квоти за Олимпийските игри през 2028 г.
„Ако успеем да вземем квота, подготовката ни за Олимпиадата ще бъде много по-спокойна”, сподели Димитрова.
Тя коментира и въпроса как ще повлияе завръщането на европейската сцена на Русия и Беларус - две изключително силни държави в художествената гимнастика. „Уважавам силните противници. Когато имаме още два силни отбора, това е по-добре за спорта. Не мисля, че се плашим от тях. Побеждавали сме ги и се надявам да го направим отново”, изрази увереност старши треньорът.
Цялото интервю гледайте във видеото.
