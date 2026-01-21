Нови цели, композиции и поглед към 2026 година, в която ансамбълът ни по художествена гимнастика трябва да започне да печели. В интервю за NOVA старши треньорът Весела Димитрова разказва за пътя, който момичетата ни ще извървят, за предизвикателствата, но и за щастието да работи с 9 равностойни гимнастички.

„Вече сме направили новите съчетания с ясната идея, че през тази година трябва да печелим. Това е една от основните ни цели. 2026-а е годината, в която се завоюват първите квоти за Олимпийските игри”, каза Димитрова.

Тя отчете и резултатите за миналата година, която не беше особено успешна за спортистките ни. „Те са свикнали както с победи, така и със загуби. Не може винаги да бъдат на върха. Една нелепа грешка ги лиши от медалите, бих казала - дори от първото място на Световното първенство”, изтъкна Димитрова.

По отношение на състава на ансамбъла ни старши треньорът заяви, че той все още не е уточнен. Причината – тя разполага с 9 равностойни гимнастички, от които е доволна. „Всички имат потенциал да бъдат в петицата. От тях самите зависи коя ще намери място в крайния състав”, категорична е тя.

Най-важните състезания за годината и големите цели пред ансамбъла са Европейското първенство във Варна и Световният шампионат във Франкфурт. Именно в Германия ще бъдат разпределени и първите квоти за Олимпийските игри през 2028 г.

„Ако успеем да вземем квота, подготовката ни за Олимпиадата ще бъде много по-спокойна”, сподели Димитрова.

Тя коментира и въпроса как ще повлияе завръщането на европейската сцена на Русия и Беларус - две изключително силни държави в художествената гимнастика. „Уважавам силните противници. Когато имаме още два силни отбора, това е по-добре за спорта. Не мисля, че се плашим от тях. Побеждавали сме ги и се надявам да го направим отново”, изрази увереност старши треньорът.

