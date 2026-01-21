Най-голямата атомна електроцентрала в света беше пусната отново в експлоатация днес за първи път след катастрофата във "Фукушима" през 2011 г. Новината съобщи японският оператор, въпреки продължаващите опасения за безопасността сред жителите.

Централата е „стартирала в 19:02“, съобщи пред АФП говорителят на Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Тацуя Матоба за централата Кашивазаки-Карива.

► Трагедията "Фукушима" в Япония

11 март 2011 г. Денят започва като всеки друг за жителите на префектура Тохоку. Вв 14:46 часа обаче земята се разтриса с невиждана сила – магнитуд 9.0 по Рихтер - едно от най-силните земетресения в историята на страната. Минути по-късно последва огромна вълна цунами, която поглъща крайбрежните градове и открива уязвимостта на модерната цивилизация.

В епицентъра на катастрофата е АЕЦ „Фукушима Дайичи“. Реакторите, проектирани да издържат земетресения, се оказват неподготвени за удар от цунами с височина 15 метра, което потопи дизеловите генератори и спря системите за аварийно охлаждане. Без тях реакторите започнаха да прегряват, а водородът, натрупан в сградите, предизвика серия от експлозии.

Радиоактивни материали се разпространиха във въздуха и морето, принуждавайки хиляди хора да напуснат домовете си. Градове и села се превърнаха в призрачни зони на изоставени улици и тишина. Земеделие и риболов в региона бяха забранени, а дългосрочните последици за здравето и околната среда остават непълно изчислени и до днес. Около 18 500 души загиват или са в неизвестност в Североизточна Япония. Десетки други се разболяват от рак след излагане на радиация.

Очаква се работата по извеждането на атомната централа от експлоатация да завърши окончателно между 2041 и 2051 г.

