Проходът Троян - Кърнаре е затворен за всички видове превозни средства. Причината е достигналата до 20 сантиметра снежна покривка в област Смолян след сериозния снеговалеж в Родопите.

В областния град новата снежна покривка е около 10-15 см. Пътищата в областта са проходими при зимни условия. На терен през нощта са работили 57 машини, съобщиха за NOVA от областната администрация в Смолян.

София в зимни условия: Пътищата се обработват срещу заледяване

Заради снеговалеж и снегопочистване са въведени временни ограничения за тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско, както и по пътищата Девин – Михалково и Батак – Доспат.

А в София общо на терен са работили 105 снегорина, посочват от пресцентъра на Столичната община.