Снимка: БТА/Видео: Reuters
Просто се успокойте за 30 дни, призова зетят на Тръмп
Зетят на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, който беше с ключова роля за посредничеството при постижението на мирния план за Газа, говори на икономическия форум в Давос. Той представи генерален план за бъдещето на Газа, като се позова на подробна карта и схема.
NOW - Jared Kushner, unveils a slide show showing the "master plan," for the future of Gaza and asks people on media and social media to "Just calm down for 30 days... let's do our best to try working together‼️”— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 22, 2026
pic.twitter.com/BZLoxvLDuk
Къшнър поясни, че планът ще се изпълнява на фази, включително ще бъдат осигурени жилища за работниците. „Хората ни питат какъв е нашият план Б. Нямаме такъв. Подписахме споразумение. Всички сме ангажирани това споразумение да проработи. Имаме генерален план. Ще го следваме поетапно в Близкия изток. Възможно е да се построят градове за два, дори три милиона души. Това може да се случи за около три години. Напълно осъществимо е“, смята Къшнър.
🇺🇸🇮🇱🇵🇸⚡- Trump's son in law, Jared Kushner, shows a slideshow outlining the Master plan for the future of Gaza pic.twitter.com/IFgHPL3qOm— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) January 22, 2026
Just like the 2020 “Peace to Prosperity” fantasy, Trump’s so-called “New Gaza Master Plan” won’t come to pass.— Itay Epshtain (@EpshtainItay) January 22, 2026
Not anchored in law, nor in facts. Just glossy real-estate pitch decks dreamt up by Jared Kushner.
Meanwhile, real humanitarian relief, recovery, and peace for… pic.twitter.com/bjjDPHoV3x
Той отправи апел, след като като каза, че забелязва, че има много хора, които се опитват да ескалират ситуацията: „Просто се успокойте за 30 дни“. „Мисля, че войната е приключила. Нека направим всичко възможно да работим заедно. Нашата цел е мир между Израел и палестинския народ. Всеки иска да живее мирно и достойно, нека насочим усилията си към насърчаване на онези, които се стараят да изградят това“, прикани Къшнър.
Kushner's "Gaza Master Plan" - unveiled in Davos shows a planned new airport along Rafah-Egypt border. Gaza's previous airport was situated closer to Israel pic.twitter.com/4WL1OvLphi— avi scharf (@avischarf) January 22, 2026
Според него Газа има невероятен потенциал за постигане на траен мир и възстановяване на региона. „Нова Газа може да бъде надежда и туристическа дестинация“, каза Къшнер, който имаше сериозно участие в преговорите за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“.Редактор: Цветина Петкова
