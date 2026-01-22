Просто се успокойте за 30 дни, призова зетят на Тръмп

Зетят на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, който беше с ключова роля за посредничеството при постижението на мирния план за Газа, говори на икономическия форум в Давос. Той представи генерален план за бъдещето на Газа, като се позова на подробна карта и схема.

Къшнър поясни, че планът ще се изпълнява на фази, включително ще бъдат осигурени жилища за работниците. „Хората ни питат какъв е нашият план Б. Нямаме такъв. Подписахме споразумение. Всички сме ангажирани това споразумение да проработи. Имаме генерален план. Ще го следваме поетапно в Близкия изток. Възможно е да се построят градове за два, дори три милиона души. Това може да се случи за около три години. Напълно осъществимо е“, смята Къшнър.

Той отправи апел, след като като каза, че забелязва, че има много хора, които се опитват да ескалират ситуацията: „Просто се успокойте за 30 дни“. „Мисля, че войната е приключила. Нека направим всичко възможно да работим заедно. Нашата цел е мир между Израел и палестинския народ. Всеки иска да живее мирно и достойно, нека насочим усилията си към насърчаване на онези, които се стараят да изградят това“, прикани Къшнър.

Според него Газа има невероятен потенциал за постигане на траен мир и възстановяване на региона. „Нова Газа може да бъде надежда и туристическа дестинация“, каза Къшнер, който имаше сериозно участие в преговорите за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Skynews

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking