Остава точно седмица до края на преходния месец, в който все още плащаме в български левове. А в много домове по шкафове, касички и дори бидони – все още се крият жълтите стотинки. Но когато се съберат могат да спасят живот. Ако не ви се реди на опашка в банката, има каузи, които чакат точно тези стотинки. Без комисионна, но с огромен смисъл.

Всяка стотинка е ценна и може да е от помощ. Най-добре го знаят 10- годишните Явор, Васко и техните съученици. За два месеца, със събрани от тях жълти стотинки, децата успяват да купят реанимационно легло за недоносени бебета в болница „Шейново“.

„Преди съм пестил за играчки, но като се замисля е по-добре да помогнем на тези деца”, споделя Явор.

Следващата цел вече е поставена, помощ за болница в Югозападна България. Децата помагат както на други деца, така и на животни. Фондация „Шаро подай лапа” се грижи за десетки изоставени котки.

„Наскоро спасихме едно коте, което беше зазидано в мазе. Беше се скрило с друго, което беше тежко ранено”, обясни Вероника Янева, представител на фондацията.

Животните вече са здрави, обезпаратизирани, кастрирани и чакат и новия си дом.

