В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков – Мон Дьо актрисата Ана Пападопулу разкрива своята гледна точка и споделя съкровените си мисли и мечти в един живот, който тръгва от борбата с анорексията и стига до до борбата с държавата.

С годините обаче тя остава вярна на характера си, избягва конфликтите и това често ѝ носи емоционални поражения. „Да, много неща премълчавам. По-скоро в отношенията с хората, но когато става въпрос за големи истини, тогава никога не мълча”, заявява тя. Актрисата не остава безразлична на случващото се в държавата – протестите срещу властта и нейния личен професионален бунт – в Народния театър.

„Василев се опитва да промени субсидията на Народния театър - да бъде такава, каквато е на един национален институт, а не два пъти по-малка от тази на един куклен театър в провинцията. Това са неща, които не са удобни на някой”, разкрива актрисата. Според нея в институцията диктуват чужди интереси, а хората, които определят какво ще се случва, са не самият министър, а хора „зад него”.

„Какво да направи Мариян Бачев? Той е представител на „Има такъв народ”. Те решават, че така се управлява културният сектор”, заявява открито тя.

Но именно протестите на новото поколение и подкрепата, която среща трупата на театъра сред гилдията, ѝ носят надежда.

„Много се надявам тези повече млади хора някак си да правят разликата между доброто и злото”, споделя Ана Пападопулу. За нея политиката ще усети промяна, когато на власт дойдат хора, които не търсят изграждане на финансова независимост, а я имат преди да влязат в парламента. А нейният сън мечта остава идеята за „чиста и спретната България, в която всички да се усмихваме и някак си да бъдем по-мили един с друг”.

Цялото интервю гледайте в YouTube канала "Храмът на историите".