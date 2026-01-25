Десетки хора в нужда в селата на Община Земен получиха пакети с храни от първа необходимост. Акцията е част от дейността на фондация „Не си сам“ и е насочена към възрастни хора, такива с оскъдни доходи, трудно подвижни и болни.

Снимка: NOVA

В поредната обиколка с дарителски пакети се включиха доброволци, организирани от голяма автомобилна компания. Коли с висока проходимост достигнаха до някои от най-отдалечените махали в Земенско, където хората ги посрещнаха с нескрита радост и благодарност.

„Хората в отдалечените райони имат нужда не само от храна, но и от внимание и контакт с външния свят. Понякога една добра дума помага повече от всичко друго“, споделят от фондацията.

Снимка: NOVA

През четирите години работа фондация „Не си сам“ е реализирала 10 кампании, с които е подпомогнала над 1000 души. Повече от 500 доброволци са помогнали даренията да достигнат до хората в нужда. В обиколката на Община Земен се включиха синоптикът на Nova Ники Василковски и телевизионната водеща, модел и инфлуенсър Славена Вътова.