Болницата в Перник вече разполага с 14 нови лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Иран. Те работят в отделенията по педиатрия, инфекциозни болести, кардиология и неврология.

„Тези млади лекари се свързаха с нас чрез агенция, която разпространява възможности за работа. След това проактивно потърсихме допълнителни кандидати и така се събра екип от 9 лекари от Индия и още 5 от други страни“, обясни директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски.

Младите медици работят в болницата от средата на миналата година. Д-р Ален, който е част от неврологичното отделение, сподели, че оценява високия професионализъм на менторите си: „Моят ментор д-р Стойчева ми помага във всичко – от протоколи до специфични процедури като тромболиза. Сестри и санитарни работници също са много отзивчиви“, сподели той.

Д-р Нино добави, че макар езиковата бариера да съществува, екипът има поддръжка от ментори и работата с пациентите протича гладко. „Говоря на английски с колегите и ползвам български с пациентите. Учих български три години в медицинската академия, което много помага“, каза тя.

Д-р Дренски поясни, че нивото на българския език сред новите лекари е различно, но всеки има наставник за дежурствата си, който помага както за комуникацията с пациентите, така и за овладяване на професионалните умения.

„Всички позиции в болницата вече са заети, включително за специализанти. Проблемът с недостига на кадри към момента е решен“, каза директорът. Той уточни, че новите лекари са приети топло от пациентите и няма сигнали за затруднения в отношенията.

Д-р Ален сподели и личното си впечатление от България: „Тук е много хубаво, има качествено образование и интересни клинични практики. Харесвам страната и мисля да остана.“