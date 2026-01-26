Лек автомобил и два мотопеда изгоряха при пожар в гараж на жилищна кооперация в Плевен. Инцидентът е станал тази вечер.

Електрозахранването в квартала е било спряло враменно, а след възстановяването му най-вероятно се е стигнало до късо съединение и възникване на пламъци.

Нанесени са щети на дограмата над гаража, в който е възникнал огъня. Няма пострадали хора.