Жълт код за значителни валежи е обявен за 11 области на Западна и Южна България.

Предупреждението е в сила за София, София-град, Видин, Монтана, Враца, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник. Очакват се количества дъжд между 20 и 40 литра на квадратен метър.

Жълт код за силни дъждове в части от България



Причината е, че от началото на седмицата през страната преминава циклон, който носи със себе си облаци и дъжд. Метеоролозите предупреждават за риск от наводнения и разливи на реки, както и за активизиране на свлачища. Очаква се днес дъждът в западната половина от страната да започне да преминава в сняг.

Редактор: Станимира Шикова