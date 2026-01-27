Снимка: Цветомир Цолов
Внушителният зеленчук е гордостта на агрономите там
Огромна глава цвекло е отгледано в разсадник “Герена” към държавното горско стопанство в Елин Пелин. Зеленчукът е от последната реколта и е с тегло 9 килограма.
Снимка: Цветомир Цолов
Внушителни екземпляри от цвеклото са разсадени през април 2025 г., а през юни разсадът е бил засаден на площ от 2,5 декара. В периода на най-опустошителните летни жеги, опитните агрономи от стопанството поливали цвеклото всеки ден.
