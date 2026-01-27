Напрежението в обществото расте през последните три месеца на миналата година, като индексът, който го измерва, достига стойност от 6.76, което го определя като висок, а рисковете - трудно контролирани. Измерването е на Центъра за анализ и кризисни комуникации и на агенция „Мяра”.

Политологът Яница Петкова коментира в предаването „Пресечна точка” въпроса на какво се дължи тази тенденция и да очакваме ли да се влоши допълнително в следващите месеци. По думите ѝ нарастването на напрежението се дължи на много комплексни фактори, основните от които са както политическите процеси и властовите взаимодействия, така и икономическото напрежение на фона на оценката за личните ни финанси и цялостното икономическо състояние на държавата.

Сблъсъците на политическата сцена и мястото на електората

„Гражданите са по-скоро притеснени. Причината да измерим повишаване на този индекс е от една страна гласуването за бюджета, което доведе до избухването на протести. Темата за еврото отстъпи така да се каже пред гнева към поведението на политиците”, обясни политологът.

Според нея двете теми са се преплели и в момента хората не правят толкова оценка на въвеждането на еврото и неговите резултати, а по-скоро има притеснения за личните финанси и възможностите за обедняване, както и опасения за икономиката на страната. „Това води най-вече до повишаване на този индекс. Политическата арогантност беше пък най-мощният стимул, който намери израз на общественото напрежение в протестите”, изтъкна тя.

Протести и контрапротести: Докъде ще стигне политическото напрежение

Петкова подчерта, че това, което видяхме през декември като реакция на трупано дълго време напрежение, със сигурност не е преминало. „Оказва се, че до голяма степен урокът не е научен. Дали ще има протести – това, което ме кара да се съмнявам в някакви мащабни прояви, е фактът, че предстоят избори. Те са възможен отдушник, в който чрез представителство хората могат да изразят недоволство, да демонстрират наказание или да потърсят алтернатива. Видяхме обаче липса на задълбочен обществен дебат по важни политически решения – както по вътрешни, така и по външнополитически теми”, заяви тя.

