Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата, в Костинброд е под полицейска обсада. Това научи NOVA от свои източници. Oт МВР потвърдиха за операцията, но отказаха подробности за момента.

Екипи на отряд "Кобра" са изпратени на място по разследване за имотни измами. Проверява се и евентуален сигнал за отвличане.

Снимка: Виктория Бочевска, NOVA

