Ратификацията на присъединяването ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп по-скоро ще остане за следващия парламент, както иска правителството. От ГЕРБ-СДС са готови да се подпишат под искането на ПП-ДБ Хартата да мине през Конституционния съд.

„Когато и да бъде внесено, Народното събрание ще го разгледа. Дали ще е сегашният парламент, или следващият - предстои да видим. Аз даже съм съгласен и с колегите от ПП-ДБ - да се внесе в КС. Бих го подписал, за да се види, че и тази опорка не е състоятелна”, подчерта депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.

Към момента от ПП-ДБ подготвят искането и търсят подкрепа от другите партии. За да бъде задвижена процедурата, са нужни най-малко 48 подписа. ПП-ДБ има 36 депутати.



„Това споразумение, ако трябва да сме точни – Хартата за Съвета за мир, съдържа разпоредби, които влизат в колизия с няколко конституционни разпоредби. Затова ще инициираме и сега подготвяме искане до КС за предварителен контрол на конституционност на Хартата за Съвета за мир”, обясни Атанас Славов от ПП-ДБ.

„Ако Конституционният съд бъде сезиран, въпросът за ратификация ще се решава от следващия парламент. Няма значение кое Народно събрание ще разгледа споразумението, стига да има политическа воля”, смята бившия председател на НС Наталия Киселова, която е и депутат от БСП. „Разбрахме впоследствие, че има решение на правителството. Ние не сме видели официален текст на договора или официален превод от МВнР. Обикновено, когато се иска да бъде ратифициран един международен договор, има и официален превод”, допълни народният представител.

От останалите партии в парламента коментари нямаше. В понеделник от "ДПС – Ново начало" заявиха, че ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание, от партията ще поискат парламентът с решение да задължи правителството да го направи.