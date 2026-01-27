Българското правителство ни включи в Съвета за сигурност, който е еднолична инициатива на американския президент Доналд Тръмп. Външно министерство вероятно реагира на острите критики, които последваха подписа на премиера Росен Желязков и се отказа да внася в това Народно събрание документа за ратификация. Темата в „Челюсти” коментираха лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и основателят на „България може” Кузман Илиев.

Илиев зададе риторичния въпрос „Защо да не сме там?”. Според него евролибералите не харесват Тръмп и Орбан и политиците у нас, които поддържат либералната доктрина, ги слушат. Той заяви, че нямаме нито икономически, нито политически аргументи, за да спрем това, което може да дойде до главата ни ако не сме в този Съвет. "Политиците ни лъжат и Доналд Тръмп в очите заради натиск от европейските либерали. България няма никаква полза да не е в този Съвет", каза Кузман Илиев.

Експерти: Участието в Съвета за мир е проява на учтивост

Каракачанов отбеляза, че с този съвет Доналд Тръмп дезавоира ООН, защото в Съвета за сигурност той е в "сандвич" – от едната страна са Русия и Китай, а от другата са Франция и Велкобритания, президентът на САЩ си гони американските интереси. "България се намира във възлово геополитическо разположение и би следвало да действаме според нашия интерес. Ние не трябва да бъдем държава на повикване, независимо че сме част от НАТО и ЕС. В България политиците нямат собствена воля и затова се слагат и подмазват. Пеевски и Борисов го направиха, за да гарантират собствената си сигурност. П0-добре е да седнеш на такъв Съвет за мир, но да знаеш какво искаш за България", категоричен беше Красимир Каракачанов.

