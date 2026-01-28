Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за сериозни водопроводни повреди

Жители на столичния квартал „Дианабад” алармират за сериозни течове от спукани тръби в жилищен блок. Гореща вода от топлопреносната мрежа от седмици си проправя път през бетонните основи на сградата, образувайки силни течове и пара в мазетата, които според хората вече застрашават конструкцията на блока.

По думите на живеещите в кооперацията аварията продължава от 20 декември и въпреки многократните сигнали до „Топлофикация - София”, конкретен срок за ремонт не е даден. Междувременно в мазетата се образуват локви от вряла вода, а на места от плочите избиват цели „гейзери”, които отделят гъста пара и силна миризма на мухъл.

„Водата влиза директно в основите на сградата. Това е 54-годишен блок и се притесняваме от сериозни, необратими щети”, казват кооператорите. Освен рискованата конструкция, хората имат притеснения и за компрометирана електрическа инсталация, опасност от токов удар и сериозни материални щети - унищожени вещи, зимнина и електроуреди в мазетата.

Според живеещите в блока освен всичко останало, ситуацията води и до сериозно разхищение. „Плащаме и горещата вода, която изтича, и парата във въздуха. После сметките ни идват безобразно високи”, посочи един от тях.

Сигналите до „Топлофикация” са ежедневни, но без резултат. „Казват ни, че сигналът е приет, и дотам. Нищо не се случва”, сподели една от живущите в кооперацията.

Заради постоянната влага в мазетата се е появила и сериозна санитарна опасност - мухъл, неприятна миризма, хлебарки и дори плъхове. „Това вече не е просто теч, а среда, в която не може да се живее”, алармират хората, като част от тях посочват и здравословни проблеми, влошени от влагата и стреса.

Жителите настояват за спешна намеса, ясен график за ремонт и обезщетение за нанесените щети. От „Топлофикация” са заявили, че ремонтът ще започне „възможно най-бързо” през тази година, но конкретни срокове към момента не са посочени.