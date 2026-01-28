Събитията на международната сцена и вътрешнополитическата тема за край на модела на управление ще вървят като две писти по време на предизборната кампания. Но все пак още няма окончателно потвърждение от страна на Румен Радев дали ще се включи в надпреварата. Вчера обаче, по време на форум, той засегна и двете теми. Това каза политологът Иво Инджов в студиото на „Здравей, България”.

Политологът Атанас Радев коментира, че Радев ще остане в историята като човекът, който сам е махнал „короната си” на държавен глава, устремявайки се към това да стане глава на изпълнителната власт. „Той ще се появява в предизборната кампания и ще разбунва духовете”, допълни той.

Политолог: Индексът на общественото недоволство се покачва заради бюджета, политиците и еврото

Публицистът и блогър Иван Стамболов коментира, че има три основни въпроса – кой ще гласува за Радев, как подалият оставка президент възнамерява да управлява и с кого ще се коалира.

Инджов е на мнение, че ако Радев влезе в Народното събрание, „надали може да се говори за цялостна антикопурционна коалиция”. Той посочи още, че трябва да се гласува смяна на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, за да се развърже изборът на нов главен прокурор. Според политолога е нужна реформа и в службите за сигурност.

По отношение на участието на България в Съвета за мир Атанас Радев коментира, че е важно да се знае дали правителството в оставка има мандат да подписва такъв документ, особено при положение че не е имало и парламентарен дебат. Според него България изглежда смешно в очите на международните си партньори с оглед на това, че Европа няма единна позиция за инициативата на Доналд Тръмп. Експертът също така подчерта, че в страната ни все още няма посланик на САЩ, а „това отразява какво се случва на Балканите”.

Стефан Софиянски: България не е на кръстопът, но е с нисък авторитет в ЕС

Стамболов коментира, че световният ред се пренарежда и България трябва да се съобразява с новите условия. Той смята, че страната ни е подписала този документ, „за да се легитимира по някакъв симпатичен и провинциален начин присъствието на отиващото си правителство”. Според него, по отношение на Съвета за мир, най-интригуващата конспиративна теория е, че това е опит за второ ООН.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова