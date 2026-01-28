При масовите стоки, особено в големите търговски вериги, не се наблюдава съществено покачване на цените. Процесът по въвеждане на еврото беше съпроводен с огромен административен натиск, който ограничи спекулативното поведение. Това каза икономистът Любомир Дацов в ефира на "Здравей, България".

Правителството одобри индексацията на заплатите в бюджетната сфера с 5%

Различна е ситуацията при услугите, където, според експерта, държавата практически няма инструменти за ефективен контрол. Най-ярък пример за това са услугите, свързани с деца и грижа за семейството. „Извършващите такива дейности имат поведение на монополисти“, обясни икономистът.

Георги Вулджев припомни опита на Хърватия, където най-високата инфлация при приемането на еврото е отчетена именно при услугите. Според него това е очакван ефект, тъй като именно там закръгляването и свободното ценообразуване се проявяват най-бързо.

По отношение на сравненията с Хърватия Дацов подчерта, че ръстът на цените там не може да се обясни единствено с еврото. Според него ключов фактор е бил рязкото увеличение на туристическия поток и промяната в структурата на потреблението.

Икономист: Нова година - нов опит за ценови тавани

„Средното увеличение на заплатите беше около 14%, а в държавния сектор - близо 20%. Приносът на държавата е очевиден“, заяви той.

Според Вулджев няма индикации този натиск да отслабне в близко бъдеще, а прогнозите сочат относително висока инфлация, сходна с темпа, с който страната е завършила миналата година.

Очакванията на експертите са, че средногодишната инфлация у нас ще се задържи около 3%. Ключова роля ще има фискалната политика.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова