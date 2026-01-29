Нова фатална катастрофа край село Телиш. Сблъсък между тежкотоварен автомобил и лека кола взе жертва - бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов. 58-годишният анестезиолог е отивал на работа в плевенска болница, когато тир навлязъл в насрещната лента за движение край Долни Дъбник и ударил челно колата му. Смята се, че ремаркето е поднесло заради черен лед.

Бившият кмет на Червен бряг загина при тежка катастрофа край Телиш (СНИМКИ)

Според шофьор на тир това явление е много коварно, особено когато се шофира с превишена скорост. "От 42 години съм международен водач и мога да кажа, че колегите ми вече не са квалифицирани. Фирмите наемат необучени шофьори, които просто са взели книжка и имат категорията да управляват тежкотоварен автомобил. Качват се зад волана и убиват хора. Аз за 5 млн. километра не съм одраскал нито една кола", коментира мъжът, който е и приятел на загиналия лекар.

Местна жена определи смъртта на Костадинов като нелепа. "Институциите трябва да спазват Конвенцията за правата на човека. Нека хората да могат да живеят спокойно в домовете си. На когото "царската корона" е тежка, да не я слага. Да не се неглижират проблемите и да се мисли за живота и здравето на хората", призова тя.

"Хората са шокирани от смъртта на д-р Костадинов. Той е бил, освен кмет, и дългогодишен управител на местната болница. Направихме предложение за запазване на минута мълчание по време на заседанието ни", каза председателят на Общинския съвет в Червен бряг Николай Николов.

Потърсихме за коментар Агенция "Пътна инфраструктура". Те излязоха с писмена позиция, която гласи: "В 3.20 и в 6.50 ч. сутринта е минал камион да опесъчава участъка, в който е станал пътният инцидент. Температурите са били положителни - съответно 2 и 3 градуса. След това обаче са паднали и най-вероятно тогава се е образувал черен лед".

Повече по темата гледайте във видеото.