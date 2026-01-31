Министерството на отбраната на Русия заяви, че Москва е завладяла две села в Източна Украйна.

В изявлението на ведомството се посочва, че руските сили са поели контрола върху Петровка в Запорожка област и Торецкое в източната част на Донецка област.

Представител на руската армия коментира, че превземането на Петровка в Запорожка област ще позволи на руските сили да засилят контрола си върху маршрутите за ротация на украинските части на запад от град Гуляйполе.

По думите му украинската армия "използва активно тези маршрути за прехвърляне на личен състав на предни позиции на запад от Гуляйполе за по-нататъшни атаки". Село Торецкое се намира в района на град Добропиля.

