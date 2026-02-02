Снимка: iStock
Причината - едновременни аварии на два електропровода
Заради влошените метеорологични условия електрозахранването в болницата в Гълъбово е било прекъснато в неделя вечерта. В продължение на пет часа лечебното заведение е останало без ток и отопление. Аварийни екипи са работили на място, за да отстранят аварията.
„Агрегатът е бил задействан и всички жизненоважни отделения са били захранени с електричество”, заяви в ефира на „Здравей, България” заместник-кметът на Гълъбово Пламен Бараков.
Авария остави няколко общини от Видинска и Врачанска област без ток
Причината за липсата на ток са едновременни аварии на два електропровода. „Сривът е станал заради силния вятър, обилния снеговалеж и мокрия сняг. В целия регион имаше аварии заради лошите метеорологични условия. До около 2 – 2:30 часа електрозахранването навсякъде е възстановено”, обясни Бараков.
Редактор: Станимира Шикова
