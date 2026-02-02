Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия, като предупреди, че подобен ход би могъл да бъде „изключително опасен“. Това предаде "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.

Темата за европейска армия отново излезе на преден план на фона на напрежението в НАТО и коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп за евентуална анексия на Гренландия.

„Онези, които казват, че се нуждаем от европейска армия, вероятно не са обмислили въпроса в практическо отношение. Ако вече сте част от НАТО, не можете да създадете отделна армия“, заяви Калас по време на конференция за сигурността в Норвегия.

Тя подчерта, че в условия на криза най-важният военен актив е ясната йерархия на командване. „Ако имате едновременно европейска армия и НАТО, в крайна сметка попадате между два стола, а това е изключително опасно“, добави Калас.

Военните операции на Алианса се ръководят от Върховния главнокомандващ на обединените сили на НАТО, който традиционно е високопоставен американски офицер. В момента този пост се заема от генерал-лейтенант Алексъс Гринкъуич.

Подобна позиция изрази и норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре, който също отхвърли идеята за общоевропейска армия, определяйки я като „път, по който не трябва да се поема“. Норвегия не е член на Европейския съюз.

Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви миналата седмица, че Европа не е в състояние да се отбранява без американска военна подкрепа. По думите му, за да постигне подобна самостоятелност, континентът би трябвало да увеличи сегашните си цели за военни разходи повече от два пъти.

Редактор: Ралица Атанасова