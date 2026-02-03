Кадър/Видео:"Ройтерс"
Екипировката наподобява космически скафандър, но запазва телесната топлина в студа
В края на януари температурите в Москва паднаха до малко под –20°C. Но арктическият студ не попречи на група ентусиасти да се включи в ледено плаване. Това е релаксиращо забавление, което включва червен термокостюм, наподобяващ космически скафандър, с който се скача в дупка в леда.
Предпазното облекло запазва телесната топлина докато човекът буквално се носи по водата в продължение на между 20 и 40 минути. Екипировката позволява дори на хора без специална подготовка да се забавляват при минусови температури, което е доста по-различно преживяване от леденото плуване - друга активност, известна и като моржуване, която се практикува прз зимата в Русия.
„Когато се спуснеш в ледената вода, усещаш лек студ, но като цяло не е мразовито“, разказаха част от участниците в леденото плаване. Някои от тях споделиха, че костюмите ги карат да се чувстват „сякаш са в сауна“.
Този вид забавленние, набиращо популярност в Скандинавия и Северна Русия, достигна и до Москва, тъй като руската столица тази година преживява една от най-студените си зими, припомнят запознати.Редактор: Станимира Шикова
