В ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA хора от различни градове на страната сигнализираха за драстично завишени сметки за електроенергия за декември и януари. Увеличението идва на фона на официалните данни от Националния институт по метеорология и хидрология, според които този период е бил с между 0,8 и 3,6 градуса по-топъл спрямо същата зима на предходната година.

Потърпевши потребители споделиха, че при едни и същи електроуреди и без промяна в броя на хората в домакинствата, фактурите им са се удвоили. Пример от Бургас показа сметка от 104 евро (205 лв.) за декември, която е скочила на 206 евро (403 лв.) за януари.

Енергийни експерти предлагат да има няколко тарифи на тока

Заради масовите сигнали адвокат Атанас Костов изготви бланка на жалба, която само за часове е била изтеглена над 15 000 пъти от интернет.

„Сигналите са буквално от цялата страна - Пловдив, София, Варна, Ямбол. При едно и също потребление цената е по-висока. Хората се оплакват, че сметките им са завишени с между 30% и 50%, в някои случаи - до 100%. Аз самият имам три обекта и на трите места сметките ми са скочили значително. Съветвам жалбите да се насочват към КЗК и КЕВР“, каза Костов.

►Позицията на EVN

От дружеството EVN обясниха високите сметки с повишен разход на енергия по време на празничните дни и твърдят, че януари е бил по-студен месец в сравнение с декември.

„Данните при нас показват, че клиентите на EVN в Югоизточна България са потребили близо 40% повече електроенергия през януари спрямо декември. Декември беше сравнително топъл, докато по-студеният януари автоматично води до по-голямо потребление. Няма как тези 14 почивни дни около Коледа и Нова година да не се отразят на фактурите. Процесът на фактуриране е изцяло компютъризиран с множество защити и изключва всякаква индивидуална намеса", обясни Петър Костадинов, отдел „Връзки с обществеността” на EVN.

Въпреки обясненията на енергоразпределителните дружества, граждани в Пловдив се събират на протест пред сградата на EVN, настоявайки за проверка на измервателните уреди и софтуера за превалутиране.

Повече гледайте във видеото.