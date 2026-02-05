Червен код за значителни количества валежи издаде Националният институт по метеорология и хидрология. Той важи за южната част на областите Смолян и Кърджали. Местните власти обявиха, че предприемат превантивни мерки и ще се извършва постоянно наблюдение на речните нива. Поддържа се и връзка с дежурни екипи по общини.

Оранжев код е обявен за областите Хасково, Стара Загора и Сливен, където също се очакват валежи от дъжд. Предупреждения от по-ниска степен за интензивни валежи са в сила за различни части на страната.

В четвъртък ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина.

„През страната ни минава поредният циклон. Очакват се много валежи в Рило-Родопската област. Количествата дъжд ще са между 50 и 100 литра за денонощие. Валежите вече започнаха”, обясни в „Здравей, България” синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева. По думите ѝ валежите във високите части на планината ще доведат до стопяване на снега, което може допълнително да усложни ситуацията. "Рудозем, Златоград, Кирково и Крумовград са общините, за които важи червеният код за обилни дъждове", обясни Стойчева.

В западните и централните райони на Северна България, както и в западната част на Горнотракийската низина, ще има поледици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури в западните и централните райони на Северна България, където ще е тихо, ще бъдат между 0 и 2°, а в останалата част от страната – предимно между 5 и 10.

В планините ще бъде облачно. На над 1600-1800 метра надморска височина се очакват валежи от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0.

По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7-8 градуса.

