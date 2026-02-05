Убитите край хижа, близо до прохода „Петрохан“, хора от т.нар. „Национална агенция за контрол на защитените територии“ чрез дронове са предотвратили няколко пожара в планината. Непрекъснато наблюдаваха района за бракониери. Нямам съмнения, че са се заяждали със съмнителни хора. Това обаче не ми се струва като причина за убийство. По-скоро са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят. Напълно възможно е да са заснели нещо, а целта на пожара в хижата е унищожаване на записи от камерите.

Това каза в студиото на „Здравей, България“ главният редактор на OFFNews Владимир Йончев, който познавал лично убитите и много пъти е посещавал въпросната хижа. Той определи единия замесен - Ивайло Калушев, с когото имал най-близък досег, като известна фигура в света на спелеологията.

Мистерията „Петрохан“: Лагери с деца, НПО с оръжия, спогодба с МОСВ и заградени територии

Припомняме, че на 2 февруари 2026 г. в труднодостъпен район край бившата хижа „Петрохан“ беше подаден сигнал за опожарена постройка. Пристигналите на място спасителни екипи откриват на земята труповете на трима мъже. По телата са открити следи от огнестрелни рани, а наблизо е намерено и оръжието, с което, според първоначалните данни, мъжете са били простреляни. Няма очевидци на престъплението, но жители от района са чули изстрели вечерта преди телата да бъдат открити. Разследващите работят по няколко версии — от умишлено убийство, ритуално престъпление до самоубийство. Нито една от тях не е официално потвърдена.

Убитите край "Петрохан" - част от паравоенна организация, забранила достъпа до планината на 20 км от София?

„Калушев беше основал форум за екстремни преживявания - основен канал за планинарите. Затвори го, когато членовете му започнаха да се карат, а не да си сътрудничат. По едно време беше взел един хан край Дряново с няколко приятели и обикаляше пещерите в района. Живял е и в Мексико. От прохода "Петрохан" чак до Искърското дефиле се намира най-красивата планина - Понор. Ходил съм стотици пъти в района. Там се намира най-голямата пещерна система. Регионът е подходящ за нерегламентиран лов, бракониерство на дърва и за ''бране'' на камъни за алпинеуми. Калушев винаги организираше курсове, възпитаваше любов и уважение към природата. Ако е имало хора, които не са го харесвали, то е било за това, че откриваше пещери, за които не казваше на мнозина. Основният смисъл за него беше да опази планината“, разказа Йончев.

По думите му и тримата убити са били заможни. „Ивайло беше адвокат на голяма американска фирма и никога не е имал проблем с парите. Беше улегнал, зрял мъж. Дечо имаше счетоводна къща, а Пламен беше инструктор водолаз. Тримата бяха в Мексико за известно време - изследваха подводни пещери. Ивайло беше будист, но беше и аскет. Сигурен съм, че не е извършил убийство. Не бива да го изкарват педофил и неустойчив. Това значи, че не се прави разследване, а очерняне. Вероятно е имало натиск върху него от няколко структури, преценил е, че ако се махне, ще предпази другите, но не е успял. Според мен в този сняг не е имало туристи, нито бракониери там в началото на февруари“, допълни разказа си журналистът. Освен това разкри, че Калушев се е занимавал с лагери по планинарство.

Организацията, обвързана с хижата, се нарича „Национална агенция за контрол на защитените територии“ — формално неправителствена структура, регистрирана през 2022 г. и декларирана като занимаваща се с природозащитна дейност. Нейните членове, включително тримата мъже, чийто тела бяха намерени край хижата, са били сред основателите ѝ. През февруари 2022 г. между тази организация и Министерството на околната среда и водите е сключено рамково споразумение за сътрудничество по опазване на природата в защитени територии, което разширяваше обхвата на дейности, които те можели да извършват — формулирани като регулаторни и контролни функции, които по закон са запазени за държавни структури и не могат да бъдат делегирани на НПО. Структурата не е държавен орган и няма лиценз за охранителна дейност.

НПО, секта, педофилия: Какво стои зад случая „Петрохан”

Журналистът от Клуб Z Стефан Миланов отбеляза, че най-вероятно в хижата има записи и харддискове. „Не се знае с какво разполага разследването. Въпросът е дали става дума за двойно убийство и самоубийство, или за друга от версиите. Главният прокурор трябва да говори с конкретика, не с филмови термини тип „Туин Пийкс“. На 12 и 13 януари 2022 г. убитите регистрират три дружества, а на 8 февруари вече подписват споразумението с МОСВ. Защо им е била спогодба, която не дава никакви права на новосъздадената агенция, нито носи вреди на ведомството? Едва ли всеки може да я получи", коментира той.

Разследвания на държавни структури, включително ДАНС, са били насочени към дейността на тази организация още от преди няколко години, а проверките са изпращани и към прокуратурата. Това е свързано не само с естеството на природозащитната ѝ дейност, но и с начина, по който тя е организирала и контролирала територията около „Петрохан“, налагайки забрани за достъп, загради и охрана, както и присъствието на непълнолетни, за които се е твърдяло, че са на лагер.

