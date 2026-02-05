Откриха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

В Районно управление - Самоков в сряда около 13:00 часа е получен сигнал за това, че на лентата за разделно събиране на боклука е намерена ръчна граната.

На място са били изпратени полицейски служители, съобщава кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин. Боеприпасът - силно корозирала ръчна отбранителна граната, е иззет за унищожаване от служители на военно формирование.

