България заема четвърто място в класирането на държавите от Европейския съюз за собственост на жилищата. По данни на „Евростат” за 2024 г. 86% от българските домакинства обитават собствен дом, което значително надхвърля средното ниво за ЕС.

68% от населението на ЕС е живяло в собствено жилище, което е лек спад спрямо 2023 г., когато делът е бил 69%. В същото време броят на хората, които живеят под наем, се е увеличил до 32%.

Най-висок дял на собственост върху жилищата е отчетен в Румъния (94%), следвана от Словакия (93%) и Унгария (92%). България се нарежда непосредствено след тях. На противоположния полюс е Германия, където наемателите са повече от собствениците – 53% от населението живее под наем. Следват Австрия и Дания, където делът на наемното жилищно настаняване също е висок.

Данните показват и ясно разделение по тип жилище. През 2024 г. 51% от населението на ЕС е живяло в къща, докато 48% – в апартамент, а около 1% – в други форми на жилища, като плаващи къщи или мобилни домове.

В градовете 73% от хората в ЕС живеят в апартаменти, а едва 27% – в къщи.

По последни данни на НСИ през 2025 г. покупките на жилища в България остават високи, без рязък спад. Индексът за сделки с жилища се е увеличил с 9,2% спрямо същия период на предходната година, като при новите жилища ръстът е 10,9%, а при съществуващите – 8,5%. Това означава, че въпреки разговорите за „охлаждане“ на пазара, хората продължават активно да купуват имоти.

