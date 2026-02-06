Българските участници на Зимната олимпиада са големи професионалисти, които работят много над себе си и трябва да са горди със своите постижения. През следващите дни цяла България ще ги гледа, ще се вълнува заедно с тях и ще ги подкрепя. Медалите, които ще извоюват, са безценни за нас.

С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към българските спортисти, които ще участват в XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина. България ще бъде представена от 20 спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Започва Зимната олимпиада в Милано-Кортина: 20 състезатели ще представят България

Президентът Йотова е в Милано по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпиадата. Заедно с президента на Българския олимпийски комитет държавният глава беше гост на официалния прием, домакинстван от МОК, за държавни глави и ръководства на национални олимпийски комитети.

Снимка: Президентство

„Нека политиката да остане далеч от спорта, защото спортистите не го заслужават заради огромния си труд, напрежението, големите мечти за медали. Нека се отърсим от политическите страсти“, призова Илияна Йотова.

Президентът подкрепя идеите на президента на МОК Кърсти Ковънтри за развитието на олимпийските игри, което да бъде в тясно сътрудничество със спортистите, защото най-добрите идеи идват от тях.

Илияна Йотова посочи, че през тази година България отбелязва няколко годишнини, свързани с олимпийските игри. „През 1896 г., когато третата българска държава е едва на 20 години, тя се включва в олимпийското движение за възстановяване на игрите. Какви хора сме тогава имали за политици, мъдри, с желание и амбиция за изява“, заяви държавният глава.

Снимка: Президентство

Тя открои още две годишнини – 120 години, откакто един от първите български дипломати - Димитър Цоков, става член на МОК, както и 90 години от първото участие на България на зимна Олимпиада. „Трябва да помним тази история, тя е повод за гордост и отговорност на спортистите и техните треньори да останат верни на тези високи амбиции“, подчерта Илияна Йотова.

Българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“.

Редактор: Цветина Петкова