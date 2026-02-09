Исторически резултат за управляващата партия на японския премиер Санае Такаичи на предсрочните избори за парламент. За първи път в следвоенната история на страната либерално-демократическата партия печели повече от две трети от мнозинството в Камарата на представителите.

С тази убедителна победа управляващите ще могат да прокарат изменения на Конституцията и закони, дори ако бъдат отхвърлени от Горната камара, където управляващите остават малцинство.

Японските акции реагираха веднага и достигнаха рекордно високо ниво при отварянето на пазарите в днешния ден.

Редактор: Дарина Методиева