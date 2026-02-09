Снимка: Getty Images
Управляващите ще могат да прокарат изменения на Конституцията, дори ако бъдат отхвърлени от Горната камара
Исторически резултат за управляващата партия на японския премиер Санае Такаичи на предсрочните избори за парламент. За първи път в следвоенната история на страната либерално-демократическата партия печели повече от две трети от мнозинството в Камарата на представителите.
С тази убедителна победа управляващите ще могат да прокарат изменения на Конституцията и закони, дори ако бъдат отхвърлени от Горната камара, където управляващите остават малцинство.
Японските акции реагираха веднага и достигнаха рекордно високо ниво при отварянето на пазарите в днешния ден.Редактор: Дарина Методиева
