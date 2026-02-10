Катрин Зита-Джоунс беше избрана за главната роля в психологическия трилър „Купидон” (Cupid), който ще бъде режисиран от Тейт Тейлър, съобщи The Hollywood Reporter.

Носителката на „Оскар” и „Тони”, позната от емблематичните заглавия „Чикаго” и „Трафик”, ще изиграе нестандартен брачен консултант, чиито методи тласкат една разкъсана връзка към все по-опасна територия. Филмът проследява двойка, чийто брак е на ръба на разпада. В рамките на един уикенд съпрузите се опитват да възстановят отношенията си в дома на привидно услужливата консултантка. Това, което започва като изпълнено с надежда упражнение, постепенно се превръща в мрачно преживяване, в което техниките на героинята стават все по-жестоки и рискови.

Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас на пътешествие из Индия

Тейт Тейлър ще режисира по сценарий на братята Ван Дайк, които стоят и зад проекта „Не се тревожи, скъпа” (Don’t Worry Darling) на Оливия Уайлд. Снимките се планират за края на лятото или началото на есента на 2026 г. в Натчез, щата Мисисипи. Продуценти на лентата са Джон Норис и Тейлър, заедно с Райън Донел Смит.

„Този филм, „Купидон”? Нека просто кажем… може никога повече да не поискате да потърсите консултация. Или пък ще поискате, стига да можете да го понесете”, заяви Тейт Тейлър. „Развълнуван съм да извървя този път с Катрин. Няма по-добър артист, който да вдъхне живот на този уникален трилър”.

Компанията Upgrade ще се занимава с международните продажби на филма и ще предлага проекта на купувачи на Европейския филмов пазар в Берлин тази седмица. CAA Media Finance, която е организирала финансирането, ще отговаря за правата за разпространение в САЩ.

Редактор: Мария Барабашка