Снимка: gettyimages/Видео:"Ройтерс"
-
Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България
-
„Историите на Мария Йотова”: Четири години война през очите на три украински жени
-
Христиана Тодорова - за силата и новите предизвикателства в спорта и живота
-
Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната
-
Спортни новини (01.03.2026 - обедна)
-
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
-
Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”
Актьорът почина на 48-годишна възраст
Джеймс ван дер Бийк, звездата от сериалите "Кръгът на Доусън" и "Отборът", почина на 48-годишна възраст. Тъжната новина съобщиха неговото семейство и съпругата му в социалните мрежи.
В публикуван пост се посочва, че актьорът „е посрещнал последните си дни с кураж, вяра и достойнство“. Ван дер Бийк разкри през 2024 г., че е диагностициран с рак на дебелото черво.
„Нашият любим Джеймс Дейвид ван дер Бийк почина спокойно тази сутрин. Той посрещна последните си дни с кураж, вяра и достойнство. Има много, което искаме да споделим относно неговите желания, любовта му към човечеството и свещеността на времето. Тези моменти ще дойдат", пишат още близките му.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни