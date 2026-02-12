Великобритания удължи с шест месеца лиценза, който позволява на българските дъщерни дружества на „Лукойл“ да извършват финансови и търговски операции. Това съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков. Лицензът обхваща „Лукойл-България“, „Нефтохим Бургас“ и още две свързани компании и ще бъде валиден до 13 август, вместо до 14 февруари.

Решението е резултат от поредица от разговори между българското енергийно министерство и международни партньори и има ключово значение за нормалното функциониране на рафинерията, запазването на работните места и енергийната сигурност на страната.

Великобритания удължи дерогацията за четирите дружества на „Лукойл” в България

Според енергийния експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов решението е напълно логично, тъй като към момента няма финализирана сделка за продажба на активите на „Лукойл“ – нито на местно, нито на глобално ниво.

„При липса на сделка е необходима дерогация, за да може рафинерията да продължи да работи. Подобно удължаване се очаква и от страна на САЩ, тъй като и американският лиценз изтича съвсем скоро“, посочи Николов.

По думите му процесът по продажба на активите е сложен и отнема време – включително заради процедури по дю дилиджънс, одит, оценка на активите, осигуряване на финансиране и одобрение от американската служба OFAC.

Енергийният експерт изрази надежда, че българското правителство, макар и в оставка, работи активно за осигуряване на аналогично удължаване на лиценза от страна на САЩ. Подобна практика вече беше приложена и в други европейски държави, включително Германия.

„Срокът на първоначалната дерогация още от самото начало беше недостатъчен за приключване на подобна сделка“, подчерта Николов.

Според експерта удължаването на лиценза няма пряка връзка с цените на горивата. Николов обясни, че не се променя нито миксът на суровия петрол, който рафинерията използва, нито оперативната ѝ дейност, нито структурните разходи.

„На глобалния пазар на петрол няма съществена динамика от дълго време, извън ежедневните колебания. Българските горива остават сравнително евтини на фона на европейските“, каза той.

Министърът на енергетиката в оставка обърна внимание, че без удължаването на британския лиценз съществува сериозен риск за доставките на суров петрол. Основната причина е, че голяма част от застраховките на петролни танкери се осигуряват от компании, базирани във Великобритания.

САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

„Това е един от основните лостове, които Лондон използва при санкционния режим“, обясни Николов и допълни, че именно затова лицензите от Великобритания и САЩ са от критично значение.

По информация към момента интерес към активите на „Лукойл“ проявяват два основни кандидата – консорциум с участието на ExxonMobil и американски инвестиционен фонд, както и компанията Quantum. Николов предупреди, че при сделки с инвестиционни фондове винаги съществува риск активът да бъде препродаден впоследствие.

„След като най-тежката регулаторна част бъде преодоляна, фондът може да реализира значителна печалба чрез последваща продажба. Това е сценарий, който интересува българските власти“, посочи той.

Цените на колонките остават стабилни

Проверка на място показва, че цените на горивата в България остават стабилни. За периода от 11 януари до 11 февруари бензин А95 и дизелът са поскъпнали с около 1 евроцент, докато цената на автогаза е спаднала с 1 евроцент.

Представителят на Асоциацията на търговците и превозвачите на горива Димитър Хаджидимитров потвърди, че пазарът е спокоен и в следващите две - три седмици не се очакват значителни промени, освен при извънредни събития като аварии или проблеми с доставките.

След въвеждането на еврото се отчита и увеличение на плащанията с карти. По данни на търговците над 70–80% от разплащанията вече се извършват в евро, а делът на безкасовите плащания постепенно се изравнява с този на кешовите.