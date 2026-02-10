Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на „Лукойл” в България. Това съобщи Министерството на енергетиката. Продължава работата в тясно сътрудничество с международните партньори за запазване на работните места, осигуряване на безпроблемната работа на българската рафинерия и за гарантиране на енергийната сигурност на страната.

САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

Генералният лиценз включва компаниите „Лукойл България”, „Лукойл Нефтохим Бургас”, „Лукойл Ейвиейшън България” и "Лукойл – България бункер”. Той ще бъде валиден до 13 август тази година. Първоначално разрешението изтичаше на 14 февруари 2026 година.

