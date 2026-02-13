Снимка: БТА, архив
Мюнхен събира световните лидери за 62-рата конференция по сигурността
Списъкът с имената на потенциалните министри, подготвен от Андрей Гюров, трябва да е готов до 19 февруари
Стъпките преди рокадата на властта са в ход. Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров трябва да представи състав на служебен кабинет на президента. Списъкът с имената на потенциалните министри трябва да е готов до 19 февруари. Ако президентът Илияна Йотова няма забележки към състава, ще издаде указ за назначаването на правителството.
Най-вероятната дата за провеждането на избори е 19 април.
Редактор: Дарина Методиева
