Стъпките преди рокадата на властта са в ход. Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров трябва да представи състав на служебен кабинет на президента. Списъкът с имената на потенциалните министри трябва да е готов до 19 февруари. Ако президентът Илияна Йотова няма забележки към състава, ще издаде указ за назначаването на правителството.

Най-вероятната дата за провеждането на избори е 19 април.

„Ще събера екип от хора с приличие и опит”: Андрей Гюров получи мандата за съставяне на служебен кабинет

Редактор: Дарина Методиева