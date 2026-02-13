"Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си". Това заяви депутатът от ИТН Станислав Балабанов пред журналисти в парламента.

От "Има такъв народ" твърдят, че сдружението не е подавало отчети от 2022 г. "Агенцията по вписванията има задължение да проверява кои НПО не са подавали годишни финансови отчети. Опериралото в „Петрохан“ сдружение не е подавало такива отчети за 2023 и 2024 година", подчертаха от партията.

От ПГ обърнаха внимание, че дарението на кмета на София Васил Терзиев от 70-80 хил. евро, което той публично обяви, че е направил, не е декларирано от сдружението в „Петрохан“. "Със сигурност ще излизат още публични лица, които са свързани", заяви Балабанов.

"Внасяме законопроект за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел", съобщи Александър Рашев от „Има такъв народ“.

„От ужасяващия случай „Петрохан - Околчица" стана ясно по недвусмислен начин, че през 2022 г. изпълнителната власт е делегирала свои контролни и публични функции на неправителствена организация, която се оказва секта с педофилски уклон", посочи Рашев.

По думите му това не е единичен случай. "От управленията на „Продължаваме Промяната – Демократична България сме виждали как публичен ресурс и контролни функции се делегират на неправителствения сектор", допълни той.

Рашев посочи още, че разпоредбите в законопроекта предвиждат юридическите лица с нестопанска цел да нямат право да извършват дейност, сходна или припокриваща се с тази на органи, натоварени с публични функции, забранява се делегираното извършване на публични правомощия от юридически лица с нестопанска цел, забранява се делегирането на правомощия от държавни и общински органи, натоварени с публични функции. "Дейността на юридическите лица, които не спазват тези разпоредби, подлежи на прекратяване, а тяхното имущество ще бъде отнето в полза на държавата", посочи още Рашев.

По отношение на учредителите на такива НПО–та, които изпълняват публични и контролни функции на държавата, ще бъде налагана глоба в размер на 25 000 евро, а при повторно нарушение – 100 000 евро. Рашев обясни още, че въвеждат задължение при годишния финансов отчет на НПО-ата да бъде включен списък с описанието на стойността и датата на всяко получено дарение.

