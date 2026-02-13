-
Трафикът се осъществява по обходен маршрут
Два тира катастрофираха при отбивката за Требич на Северната скоростна тангента. В следствие на катастрофата е починал единият шофьор - турски гражданин на 65 години, а другият водач - българин на 59 години, е с гръдна травма, съобщиха от Спешна помощ.
От МВР уточняват, че инцидентът е станал около 15.00 ч. на шести километър от Северната скоростна тангента. Кадри в социалните мрежи показват, че единият камион е излязъл от пътя. След удара е възникнал и пожар.
Пътят е затворен и в двете посоки - към Калотина и към магистрала "Хемус". Образувало се е задръстване. От Пътната агенция съобщиха, че трафикът се осъществява по обходен маршрут - по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от "Пътна полиция".
Видео: Моята новина
