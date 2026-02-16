Терапевтичен кон донесе усмивки и надежда на пациенти в онкологичното отделение на болница „Аджибадем Сити Клиник“, в столичния квартал „Младост“. Денят ще остане запомнен като едно специално изживяване, което превърна болничния коридор в място на светлина, спокойствие и човешка топлина.

Главният „гост“ в отделението беше терапевтичният кон Еридън. Неговата мисия – да зарадва и усмихне пациентите в Клиниката по медицинска онкология. Присъствието му предизвика изненада и радост, а контактът с животното даде възможност на хората да го погалят, да го докоснат и да се откъснат, макар и за кратко, от тежката болнична реалност.

Според специалистите конят е силен символ – на свобода, безрезервна любов и спокойствие. Именно тези усещания са изключително важни за хората, преминаващи през онкологично лечение. Контактът с животното носи емоционално облекчение и допринася за намаляване на тревожността и стреса.

Освен медикаментозното лечение, емоционалната подкрепа е съществена част от грижата за онкоболните, подчертава началника на Клиниката по онкология Асен Дудов. По думите му пациентите не се нуждаят само от терапия, но и от жестове на радост и топлина, които им помагат да се справят с тежестта на заболяването.

Инициативата е подкрепена и от психолога Велислава Донкина, която посочва, че присъствието на терапевтично животно често е по-лесно приемано от пациентите, отколкото контактът с други хора. Животното не изисква обяснения, не съди и не поставя очаквания – то просто е там и присъства в най-трудните моменти.

Практиката на асистирана чрез животни терапия е широко разпространена в редица държави в Европа и по света, включително в САЩ и Франция, особено в онкологични и палиативни отделения. Целта ѝ е да направи болничната среда по-човешка и по-близка до живота извън лечебното заведение.

„Болницата трябва да бъде не само място за лечение, но и пространство на надежда“, казва Люба Кенарова, треньорът на Еридън. Конят е специално обучен да помага на хората да се чувстват по-спокойни, по-силни и по-уверени в битката, която водят.