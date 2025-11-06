Група мини крави в Мичиган доказва положителното влияние на животните върху психичното здраве на хората - присъствието им носи радост и спокойствие, а взаимодействието с тях има силен ефект върху мозъка и помага за намаляване на стреса.

Сред зелените поля на Мичиган една малка ферма е дом на необичайни крави - малкият си ръст те компенсират с това, че са много дружелюбни и изненадващо успокояващи.

"Първоначално не планирахме да започнем такъв бизнес, впоследствие решихме, че е страхотна идея. Хората просто обичат да идват и да прекарват време с животните", споделя собственикът на фермата Мики Шира.

Това, което започва като хоби, се превръща в малък оазис на спокойствието - място, където хората могат да се отпуснат, да се свържат с природата и да намерят вътрешен мир.

"Разказваме им за кравите и другите животни във фермата, позволяваме им да ги галят. Децата обичат да ги решат и да им слагат панделки”, казва Шира.

Според специалисти този прост акт на грижа за животно може да има силен ефект върху мозъка.

"Докосването може да предизвика отделянето на окситоцин, който намалява стреса и засилва усещането за спокойствие и свързаност”, казва д-р Кристин Кивлен от програмата по трудова терапия към университет “Уейн Сейт”.

"Имахме пациентка, която започна да си спомня миналото - живота на ферма и грижите за животните. Това я върна към реалността. Беше трогателно да се види”, обяснява Мерседес Уайт.

Според собственика на фермата въпреки размерите си тези крави са специални. "Ние също ги водим при хората - в града, в хосписи, навсякъде".

"Животните носят радост. Можеш да ги гушкаш, те те успокояват и просто те карат да се чувстваш щастлив”, казва Уайт.

Доказателство, че изцелението може да идва във всякакви форми и размери - понякога дори с малка панделка.

Редактор: Ивайла Митева