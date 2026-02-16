Въпрос по случая „Петрохан“, който стои без отговор, е къде е Деян Илиев? Това е мъжът, който от години бил сред най-близките хора на Ивайло Калушев и първи открил телата в горящата хижа. По информация от източници на NOVA най-вероятно Илиев е напуснал България заедно с жена си Лола, която е мексиканка. Той бил разпитан няколко пъти и към момента няма забрана да излиза извън пределите на страната ни, научихме от близки до разследването. Колата му била на адреса му в село Гинци.

В петък прокуратурата прати материалите по разследването в парламента. От източници на NOVA от Народното събрание успяхме да получим достъп до част от тях.

В показанията си Деян Илиев, освен за много гилзи, намерени вътре в хижата , свидетелства и за това, че е видял мъже с АТВ-та в село Гинци на 1 февруари. „Някъде около 15 часа написах съобщение на Ивайло Иванов, че може би тези хора ще карат АТВ-тата в планината и Ивайло веднага ми благодари за информацията", пише в показанията си мъжът, открил мъртви Пламен, Дечо и Ивайло в „Петрохан”.

Разказва, че отново на 1 февруари малко преди 20 часа получава съобщение от приятеля си Ивайло Калушев: "Някъде около 19:45-19:50 часа получих съобщение от Ивайло Калушев, което звучеше притеснително - нещо като прощално писмо. Събщението звучеше като: „Сбогом, приятелю! Ние много се уморихме и нямаме повече сили” и „Върни се в Мексико”. Понеже телефонът ми е настроен по този начин, всички получени съобщения ми се изтриват автоматично след известно време. Затова не мога да посоча точни текст на съобщението".

NOVA разполага и с показанията на жената на Деян Илиев - Лола, която е родом от Мексико. Тя е била с него, когато мъжът се качва до хижата в деня, в който открива телата. „Много се изплашихме. Д. ми каза да се заключа в колата и да не отварям на никого, а ако нещо се случи - да натисна клаксона, за да го предупредя. Когато Д. се върна, беше в състояние на шок. Целият трепереше. Каза, че всичко е изгоряло и че ще се върне да провери. Когато се върна вторият път, Д. беше ужасен, плачеше и трепереше”, пише Лола.

Същият ден Илиев е задържан от МВР за 24 часа. „След даването на показания, задържаха Д. за 24 часа. Беше в участъка през цялото време. Аз бях много притеснена", посочва в показанията си жената.

В предаването „На фокус” майката на един от убитите - Николай Златков , обяви, че Деян Илиев ѝ се обадил, след като открил телата на тримата в хижа „Петрохан”. "Изключително притеснена съм. Затова дадох показания сама. Питах ги къде е Деян?", твърди Ралица Асенова.

Екоминистърът в оставка Манол Генов коментира, че рамковото споразумение с неправителствената организация на Калушев не е валидно. "Добре е, ако г-н Сандов има споразумението с печатите, да дойде да го върне в министерството, защото ние нямаме такова. Нашето е само с подпис „вярно с оригинала”, посочи той.