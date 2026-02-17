Проверка на МОН установи системен тормоз, налаган върху младежа

Проверка на Министерството на образованието и науката след смъртта на 18-годишен ученик. Според близките му той бил обект на системен тормоз от страна на учител и това станало причина да посегне на живота си. Момчето беше ученик в баташкото село Нова махала.

Почти месец след смъртта на момчето докладът по случая показва, че срещу него е упражняван системен тормоз с нападки, лични обиди и заплахи от страна на учител. Проверката е на Образователното министерство, а данните от нея вече са предоставени на Районната прокуратура в Пазарджик. Младежът беше открит на 22 януари, а полицията съобщи, че разследва случая като самоубийство.

Задържаха учител за секс с ученичка и блудство с друга

В доклада на МОН се посочва още, че е установена съпричастност и на още двама педагогически специалисти от Средно училище „Кирил и Методий”. Учебното заведение пък неправомерно създало комисия с цел предотвратяване на тормоза, която не действала спрямо предвидените изисквания.

Официални писмени сигнали до директора не са открити. Събрани са обаче свидетелства за устни оплаквания, които не са били документирани и не са довели до реални действия.

Описан е и случай от 2024 г., когато ученикът споделил за тормоз по време на открит урок в присъствието на представител на РУО-Пазарджик. Въпреки това, отново не са взети мерки. Въпросният представител не е уведомил началника на инспектората, вече не е и служител в структурата.

„Нека си остане между нас”: Как педофилите улавят децата в мрежите си?

Към настоящия момент е назначен временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс. Осигурен е преподавател по английски език с цел нормалното протичане на учебния процес. Изискано е от РУО–Пазарджик и от ръководството на училището да предприемат незабавни действия по компетентност, включително откриване на дисциплинарни производства спрямо педагогическите специалисти, за които са установени тежки нарушения.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking