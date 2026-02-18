Едва един на всеки трима българи е пътувал някъде през последната година с цел почивка, било то и само за една нощувка, като за целта сме похарчили малко под 2 милиарда евро. Това сочат данни на Евростат. Според тях, сред гражданите на останалите държави от Европейския съюз, са пътували двойно повече хора. В 70% от случаите българите са избрали да останат в родината, а когато са пътували в чужбина, най-често са избирали друга държава от ЕС.

Най-много са пътували гражданите на Нидерлaндия, Люксембург и Финландия. В тези три държави над 83% от населението е ходило някъде на почивка в рамките на годината. Преди нас са италианците, а по-малко от нас са почивали само румънците. Да заминат някъде извън дома, за дори само 1 нощувка, са си позволили едва 28% от северните ни съседи.

Като абсолютен брой, пътуванията на българите през годината са били близо 5 милиона и половина, като едно от 10 е било по работа. 74% са в страната, а останалите 26 – в чужбина. Това съотношение е сходно на избора, който са направили и останалите европейци. За разлика от тях обаче, когато ние пътуваме в чужбина, го правим за по-кратко – оставаме там за средно 5 нощувки, а те – за близо 8. Когато сме у нас, отсъстваме от дома си по около 4 непълни дни.

Половината от нощувките българите прекарват в хотел. Макар и да стават по-малко, все още в 23% от случаите гостуват на роднини или приятели, в други 12% избират да отседнат в нает апартамент или къща, а едва 6% от нощувките осъществяват в собствен имот.

В Европейския съюз се харчи все повече за пътувания, изчислява Евростат. Най-големи суми през последната година са отделили германците и французите – съответно 200 и 100 милиарда евро, което е половината от изхарченото от всички европейци взети заедно. Именно това са двете нации, осъсществили най-голям брой пътувания през годината. За една година ние пък сме похарчили малко под 2 милиарда, което ни нарежда на 24-то място в класацията. След нас са Литва, Латвия и Малта.

87% от пътуванията на европейци са на територията на континента, като изборът пада предимно върху държавите от Европейския съюз. Когато решим да отидем в държава, която не е част от общността, заминаваме най-често за Великобритания и Турция. Излезем ли извън пределите на Европа обаче, в списъка с предпочитани дестинации следват Африка и Азия, които обират по над 4% от пътуванията, 3% от тях се осъществяват в Северна Америка, следват Централна и Южна Америка и накрая Океания - с едва половин процент.

Що се отнася до държавите членки на общността, и през миналата година най-посещавани от останалите европейци отново са били Испания, Италия и Франция. Трите събират почти половината от нощувките по време на почивка, осъществени през миналата година, като преднината им пред останалите е значителна. Списъка с любимите пет дестинации на европейците допълват Гърция и Австрия. Нашата страна се нарежда горе-долу в средата на класацията – с 1% от всички нощувки на граждани на ЕС, осъществени през годината с цел туризъм.

