Украинският президент Володимир Зеленски призна, че продължаващата вече пета година руска инвазия практически му е отнела възможността да прекарва време със семейството си. „Няма такова нещо като семеен ден, в който да отидем някъде с децата“, заяви 48-годишният държавен глава в интервю за АФП, проведено в президентския дворец в Киев.

Зеленски каза, че се опитва да намира време за съпругата си Олена и двете им деца - 21-годишната Олександра и 13-годишния Кирило, но това не се случва всеки ден. „Със сигурност не съм прекарвал много време с тях“, добави той.

Зеленски в Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

По думите му има теми, които са особено важни за разговор между баща и син, и именно това му липсва. „Майките и бабите могат да възпитат децата по-добре, но има неща, които момчето трябва да обсъди с баща си. А това го няма. Не е достатъчно“, каза президентът.

Зеленски сподели, че от началото на войната не е ходил на кино, театър, в магазин или в кафене. Опитва се обаче да следи новите филми и да поддържа форма с кратки тренировки, за да не напълнее. Преди войната е обичал да тича навън.

През първите две години от конфликта той е живял в бункер в строго охранявания президентски квартал в Киев заради заплахите за покушение. Макар вече да не пребивава там постоянно, Зеленски използва символиката, за да отправи послание към Москва: „Най-важното е, че руснаците не могат да ни вкарат в бункер. Това трябва да ни отличава от тях. Дори да вървят по улиците на Москва, повярвайте ми - те са в истински бункер“.

Редактор: Дарина Методиева