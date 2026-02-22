Зимният студ превръща част от най-красивите водопади в България в истински ледени галерии на открито. Само на крачки от София, по склоновете на Витоша, Боянският водопад се издига като внушителна ледена стена. Вместо бурния шум на водата, през зимата тук властва тишина, а 25-метровият воден пад се превръща в замръзнала природна скулптура, привличаща туристи и любители на зимните преходи.

Макар маршрутът да е сравнително кратък, зимната планина крие рискове. Заснежените пътеки и скритите под снега ледени участъци изискват добра подготовка и внимание. Усилието обаче си струва. Гледката към замръзналия водопад напомня сцена от приказка, където времето сякаш е спряло.

Подобни ледени чудеса могат да се открият и в Родопите, между Доспат и Девин. Там, скрит сред гъсти гори, водопадът край село Късък замръзва почти изцяло, а водата продължава да тече незабелязано под дебелия лед. Мястото впечатлява със своята тайнствена тишина и ледени форми, които напомнят декор от фантастичен филм.

На запад, край Трън, зимата също оставя своя подпис. В скалисто ждрело се намира Врапчанският водопад – малък, но изключително красив воден пад, обграден от ледени висулки и замръзнали скали. Постоянната сянка и ниските температури превръщат всяка капка вода в лед, създавайки уникален природен спектакъл.

С напредването на пролетта тези ледени картини постепенно ще изчезнат, а водопадите отново ще оживеят с пълната си сила. Дотогава обаче зимата остава най-добрият художник, превърнал българските планини в галерия от лед и тишина.

