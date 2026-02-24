Жители на блок в столичния квартал „Студентски град“ излязоха на протест и образуваха жива верига в опит да спрат строителни дейности, които според тях застрашават достъпа до сградата. Това е втора поредна акция, след като темата беше показана в „Здравей, България“ миналата седмица.

Хората твърдят, че строителите са ги предупредили да преместят автомобилите си, тъй като предстои влизане на тежка техника. Според тях обаче изграждането на ограда на бъдещ спортен комплекс ще отреже единствения излаз към булеварда и ще остави блока без достъп за пожарна и линейка – сериозен риск, особено за хората с увреждания.

На място се събраха десетки живущи, сред които и университетски преподаватели от няколко столични ВУЗ-ове. Те заявиха, че няма да допуснат строителната техника.

Напрежение в "Студентски град": Нов строеж блокира достъпа на стотици хора до домовете им

„Получихме съобщения по автомобилите си, че ще се разкопава с багери. Ние ще ги спрем с жива верига“, заявиха протестиращите. На въпрос дали ще успеят, те бяха категорични, че ще го сторят.

Жителите подчертаха, че се намират на територията на своя блок и не извършват нищо незаконно. Според тях органите на реда би трябвало да защитават гражданите, а не „частни интереси“.

Инвеститори на проекта са три софийски университета. Те уверяват, че строителството е напълно законно и че ще бъде осигурен алтернативен достъп до сградата. По думите им проектът предвижда изграждане на кампус и баскетболно игрище.

Жителите обаче оспорват това твърдение. Според тях посоченият „алтернативен път“ представлява черен, неасфалтиран участък с дълбоки дупки, който при по-силен дъжд се наводнява заради близко дере. Те твърдят още, че този път не фигурира в уличната регулация.

„Нямаме реален достъп по улична регулация. Предвидените отсечки не са изградени още от 2010 г. Това, което ни предлагат, не е решение“, заявиха протестиращите.

Хората са категорични, че не могат да приемат вариант, при който ще бъдат „заградени“ без реален достъп за спешни служби. Те посочват, че в района има проблеми с извозването на отпадъци и състоянието на терена зад блока, което допълнително затруднява преминаването.

„Здравето и животът ни са по-важни от всякакъв устройствен план“, заяви един от живеещите, като се позова на Конституцията.

Протестиращите заявиха, че все още очакват официална позиция и действия от Столичната община и районния кмет. Те отправиха покана към ректора на Софийския университет да се срещне с тях и да обясни проекта пред засегнатите преподаватели и жители.

Междувременно строителната техника и полицията се очакват на място. Жителите са категорични, че ще останат и ще защитават правата си по мирен начин.

